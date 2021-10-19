درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. حار نهارا بارد ليلا

شهدت الإسكندرية، طقس متقلب غير مستقر، حار نهاراً كأيام الصيف، وغائم جزئيا مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة، وبارد ليلا، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من فصل الخريف المتقلب على محافظات الجمهورية وخاصة مدن الوجه البحري.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية، 28 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 53% في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 8 كيلومترات في الساعة، ما ترتب عليه هدوءا شديدا في أمواج البحر، وعدم هبوب أي رياح على المدينة الساحلية.

الإسكندرية تستعد لموسم الأمطار

فيما انتهت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من أعمال نموذج المحاكاة بالانفاق والكباري، للتأكد من جاهزية المصبات والشنايش لاستقبال موسم الأمطار خاصة مع الطقس المتقلب الذي تشهده المدينة الساحلية، إضافة إلى زيادة أعداد سيارات الشفط والكسح من أجل العمل سريعاً حال تساقط الأمطار الغزيرة والتدخل في البؤر الساخنة التي تشهد تجمعات لمياه الأمطار كل عام.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، الانتهاء من المشروعات التي تخدم عددا من المناطق لمنع تراكم المياه في المناطق السكنية إضافة إلى تفادي أخطاء الموسم الماضي والعمل على استقبال الأمطار منذ عدة أشهر، لافتا إلى التأكد من جاهزية المعدات بعد مراجعتها فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بعد التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن التقلبات الجوية في فصل الخريف.