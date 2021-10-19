مدير تعليم الإسكندرية يتفقد مدرسة طوسون الصناعية

تفقَّد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة طوسون الثانوية الصناعية العسكرية بحضور اللواء أركان حرب صلاح عبد المقصود، قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري، وشريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه، والعميد أركان حرب أحمد النوبي، قائد المدرسة وصفاء الحداد مدير التعليم الفني بالإدارة .

وشهد «سعد»، طابور الصباح وبرنامج الإذاعة المدرسية وأشاد بالمستوى المتميز من الانضباط والالتزام وقدّم التحية للمعلمين والطلاب وإدارة المدرسة وطاقم العمل من القيادات العسكرية.

تعليم الإسكندرية: المدرسة العسكرية نقلة في التعليم الفني

وأكد أن طاقم العمل يعد نموذجا لمعلمي الإسكندرية المخلصين وقدوة حسنة لأبنائنا الطلاب في انضباطهم والتزامهم وتعاونهم مع إدارة المدرسة، وأشار إلى أن تحويل المدرسة إلى مدرسة عسكرية يمثل نقلة نوعية بمدارس التعليم الفني حيث أنها تركز على إعداد طالب فني ماهر وفق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تمتعه بالانضباط والولاء والانتماء لوطنه .

دورات تدريبية للطلاب المستجدين في المدرسة العسكرية بالإسكندرية

وأوضح أن المدرسة نظمت دورات لتدريب بعض الطلاب المستجدين أثناء تقديم ملفاتهم للالتحاق بالمدرسة لمدة ثلاثة أسابيع قبل بدء الدراسة ليكونوا نواة لانضباط أقرانهم بفصول المدرسة، وأشار مدير المديرية إلى أن المدارس الفنية العسكرية تتزايد معدلاتها بشكل جيد للغاية في شتى أنحاء الجمهورية حيث بدأت الفكرة بـ 27 مدرسة وفي العام التالي وصلت إلى 126مدرسة وتنتظم الدراسة هذا العام في 279 مدرسة .

من ناحية أخرى، قام مدير المديرية بمتابعة مدرسة أجيال الخاصة وهي إحدى مدارس 30 يونيو، وشدَّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًـا على صحة الطلاب وجميع القائمين على العملية التعليمية، كما شدّد على ضرورة تفعيل الأنشطة التربوية ومشاركة المدرسة في مسابقات الأنشطة المختلفة على مستوى الإدارة والمديرية.