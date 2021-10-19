تعرف على أسباب كثرة النوم بينها نقص فيتامين «د» والهروب من الواقع

قال الدكتور أيمن ثروت، أستاذ مساعد الحالات الحرجة والتخدير بجامعة عين شمس، ومدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس بالعبور، إن هناك أسباب كثيرة لكثرة النوم ومنها أسباب ذهنية وأخرى صحية، ترجع إلى قيام بعض الأشخاص بالنوم لساعات طويلة وبالرغم من ذلك يشعر بصعوبة في الاستيقاظ بالإضافة إلى شعوره ببعض الأعراض مثل «الصداع - القلق - الشعور بالخمول - حدوث مرض السكري لبعض الحالات».

وأوضح ثروت لـ«الوطن»، بالرغم من نوم بعض الأشخاص لساعات طويلة إلا عند الاستيقاظ يشعرون كأنهم لم يناموا جيدًا، بالإضافة إلى شعوره بآلام الظهر والرقبة والعمود الفقري خصوصًا إذا كان النوم في وضعيات خاطئة ولفترات طويلة، كما تعرض بعض الأشخاص لأمراض القلب نتيجة للخمول والكسل الشديدين وعدم ممارسة الرياضة وتمرين عضلة القلب، موضحًا أنه يوجد أسباب عديدة محتملة والتي قد تتسبب في ظهور تلك المشكلة.

أسباب كثرة النوم

أولا: السهر وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.

ثانيا: مشكلة قلة الدافع

تريد الاستيقاظ مبكرًا والتقليل من فترة النوم، إلا أن مستوى الدافع لديك لم يبلغ القدر المطلوب لتحقيق ذلك، وهذا من أبواب التحدي الكبيرة لمن ابتُلي بكثرة النوم.

ثالثا: الضغوط النفسية

بمعنى أن النوم أحد الأساليب الدفاعية - غير الواعية غالبا - والتي يلجأ إليها الإنسان للهروب من واقع يرفضه ولا يستطيع تغييره.

رابعا: مشكلات صحية

وتذكر المصادر الكثير من الأسباب الصحية المرتبطة بتلك المشكلة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- قصور الدرقية (نقص نشاط الغدة الدرقية) فمن الممكن أن يؤثر على عدد ساعات النوم و يجبر الجسم على الشعور بالإرهاق والتعب و الحاجة إلى النوم، ويمكن أن يسبب قصور الدرقية عددًا من المشكلات الصحية، مثل السمنة، وآلام المفاصل، والعقم وأمراض القلب.

2- الوزن الزائد أو السمنة المفرطة يؤديان إلى الشعور بالتعب و الإرهاق و الحاجة إلى النوم والشعور بالنعاس.

3- الكثير ممن يعانون من أمراض القلب يميلون إلى النوم و بكثرة و هذا نتيجة للمجهود الذي يبذله القلب طوال فترة النهار أو الاستيقاظ فيقوم الدماغ بوضع الجسم في حالة النعاس لكي يخفف من الإجهاد الواقع عليه.

4- نقص فيتامين د هناك علاقة وطيدة بين الشعور بالنعاس أثناء النهار وانخفاض مستويات فيتامين د في الجسم، ويميل الأشخاص الذين يقل لديهم فيتامين د للنوم بشكل مفرط. هذا، ولا يقتصر الأمر على فيتامين دال وحده، فنقص الأملاح والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، قد تؤدي للنتيجة نفسها.

5- هناك بعض الأشخاص يكون هذا الأمر راجعا لأسباب وراثية بالنسبة لهم فهي جينات تولد معهم ولا دخل لهم أو لأي عوامل أخرى بها.