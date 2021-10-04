عدد ساعات النوم الموصى بها لطلاب المدارس قبل أيام من بدء الدراسة

يلعب النوم دورا مهمّا في صحة وحياة الإنسان، كما يعد أحد الحاجات الأساسية مثل الطعم والشراب، ويساعد الجسم في تأدية العديد من الوظائف الحيوية، ويساهم في إزالة السموم التي تتراكم خلال النهار، كما أنّه يؤثر في جميع الأنسجة تقريبا، بما فيها القلب، والرئتين، بالإضافة لدوره في عملية التمثيل الغذائي، وتقوية الذاكرة، والجهاز المناعي للإنسان.

وتتوقف احتياجات الفرد للنوم على عدة عوامل أبرزها عمر الإنسان، ومع قرب بدء العام الدراسي، تحدثت «الوطن» مع الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية، حول الساعات الموصى بها من النوم للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

عدد الساعات التي يحتاجها طلاب المدارس

وأوضح الدكتور هاني جبران في تصريحات لـ«الوطن»، أنه «من الضروري الاهتمام بنيل الطلاب الساعات الكافية من النوم خلال ساعات الليل»، محذرا من عواقب تأخر دخول الأطفال إلى الفراش، مؤكدا أهمية تنظيم وتحديد مواعيد النوم في عملية التحصيل الدارسي صباحا.

ولفت «جبران» إلى أن «الطفل قبل سن الـ6 سنوات في مرحلة الحضانة ورياض الأطفال يحتاج النوم من 12 إلى 15 ساعة يوميا على الأقل، وتتناقص الحاجة إلى النوم من سن 6 - 12 سنة، ما لا يقل عن 10 ساعات يوميا، والطلاب في المرحلة الإعدادية والثانوية ما فوق من 10 إلى 8 ساعات يوميا، أما الأشخاص البالغين والكبار فهم في حاجة إلى 8 ساعات نوم يوميا»

هاني جبران: للنوم العديد من الفوائد اللانهائية

وأكد استشاري التغذية، أن للنوم العديد من الفوائد اللانهائية، موضحا أنه مفيد جد لتقوية الذاكرة وللنمو «هرمون النمو Growth hormone»، والذي يفرز خلال النوم، وخلال ممارسة الرياضة، كما يزيد من مهارات حل المشكلات، ويُعزز الذاكرة ويحسن من عمل وظائف الدماغ؛ والإدراك، والتركيز، والأداء، ويُحسّن البشرة؛ إذ تحدث أثناء النوم عددا من العمليات التي تعمل على إصلاح الأضرار التي تُصيب البشرة.