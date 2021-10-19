حملة للقضاء على مصادر التلوث بمصانع الطوب والفواخير في أجا

شنت لجنة مصادر التلوث بالإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة فرع المنصورة، حملة موسعة اليوم الثلاثاء، للتفتيش على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمركز أجا، في محافظة الدقهلية، استهدفت المرور على عدد 20 مصنع طوب طفلي، في إطار خطة وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد لموسم 2021، بناءً على تعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وتوجيهات الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أثناء زيارته الميدانية لمحافظة الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الصناعية، وتخفيف الأحمال في الفترة القادمة.

المرور على 20 مصنع طوب في مركز أجا

وجرى المرور على عدد من مصانع الطوب في قرى «منية سمنود – الديرس- طنامل - كفر المندرة - نوسا البحر- نوسا الغيط - اويش الحجر»، وتبين للجنة وجود عدد 16مصنع طوب طفلي متوقف عن العمل، وعدد 4 مصانع طوب طفلي تعمل مرخصة ومطابقة، وقامت اللجنة بعمل توعية لأصحاب مصانع الطوب بتخفيف الأحمال خلال هذه الفترة، تنفيذاً لقرار محافظ الدقهلية، والتزام المعايير وقانون البيئة.

المرور على الفواخير بمركز أجا

وبمرور اللجنة على الفواخير في نطاق مركز أجا، تبين وجود عدد 8 فواخير تعمل بالغاز الطبيعي، على طريق «جراح - منية سمنود»، جميعها متوقفة عن العمل، التزاماً بقرار محافظ الدقهلية، وتم تصوير فيديو يوضح كيفية عمل الفواخير من قبل اللجنة، وعمل توعية من خلال اللجنة لأصحاب الفواخير، بالتزام الوقف لتخفيف الأحمال حتى شهر نوفمبر.

جهود الجهاز في مكافحة مصادر التلوث الحادة

وتابعت الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة فرع المنصورة عمل 524 منشأة صغيرة ومتوسطة بنطاق محافظة الدقهلية، خلال حملتها للحد من نوبات التلوث الحادة، وتبين أن المسابك يبلغ عددها 104 مسابك، منها 87 مسبكاً ملتزماً بالمعايير البيئية المعمول بها، و17 مسبكاً مخالفاً، كما تبين توقف الفواخير عن العمل، وعددها 121 فاخورة، بالإضافة إلى 299 مصنع طوب، منهم 200 مصنعاً متوقفاً عن العمل، و99 مصنعاً مطابقاً للمواصفات والمعايير البيئية.