نظر استئناف متحرش مترو السادات على حبسه 3 سنوات 30 أكتوبر

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم، نظر الاستئناف المقدم من المتهم بـ بالتحرش بفتاة في محطة مترو السادات، على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، 30 أكتوبر الجاري.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، في وقت سابق، بحبس الشاب المتهم بالتعرض لفتاة داخل عربة مترو الأنفاق في محطة السادات بالسجن 3 سنوات و6 شهور وتغريمه 1000 جنيه.

تحويل المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام «المتحرش» للمحاكمة الجنائية العاجلة عقب توجيه اتهام له بارتكاب جريمة التعرض لأنثى داخل عربة مترو الأنفاق بمحطة مترو السادات، وقيامه بعدة أفعال فاضحة شملت إيحاءات بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا.

تفاصيل واقعة التحرش

وقالت الفتاة في التحقيقات، إنها تفاجأت بالمتهم يمعن النظر بها وبمناطق عفتها بدقة ما أخدش حيائها، وذلك حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وجاءت الأفعال الجنسية الثابتة بمقطع الفيديو المتداول، والذي التقطته الفتاة للمتهم، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقة المتهم إياها وتتبعه لها حتى خروجها من المحطة.