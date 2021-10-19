شرطان يحرمان محمد صلاح من التتويج بالكرة الذهبية هذا العام

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، إعلان الفائز بالكرة الذهبية، والتي تمنحها صحيفة «فرانس فوتبول» كل عام، وذلك 29 نوفمبر المقبل.

وزين اسم النجم المصري محمد صلاح، المتألق في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي القائمة النهائية، والتي تضم 30 لاعبا يتنافسون على جائزة الأفضل لعام 2021، ولكن شروط اختيار اللاعبين لحصد الجائزة من قبل اللجنة المنظمة تجعل فرص محمد صلاح ضئيلة جدا في الفوز باللقب؛ بل والوصول لقائمة اللاعبين الخمسة المرشحين للفوز بالجائزة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، معايير وشروط الفوز بالكرة الذهبية:

«صلاح» بلا إنجازات فردية

حددت صحيفة فرانس فوتبول المنظمة لجائزة الكرة الذهبية، 4 معايير لاختيار أفضل لاعب في العالم، وهي:

- البطولات والإنجازات الفردية والجماعية للاعب خلال العام

ويقصد بهذا المعيار ما حققه اللاعب من إنجازات فردية، مثل الفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم أو الهداف على صعيد اللعب المحلي أو أفضل لاعب أو هداف في البطولات القارية على مستوى الأندية، وكذلك الجوائز الفردية على مستوى المنتخبات مثل الفوز بجائزة أفضل لاعب أو هداف في بطولة قارية، بالإضافة إلى البطولات التي شارك اللاعب في حصدها مع منتخب بلاده خلال العام.

وهذا المعيار ليس في صالح النجم المصري محمد صلاح، والذي لم يحقق أي إنجازات فردية عام 2021، وذلك بعد عدم توفيقه في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع هاري كين؛ انتهت بتتويج نجم توتنهام بلقب الهداف بفارق هدف وحيد عن الفرعون المصري.

كما لم يحالف الحظ جناح ليفربول في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020- 2021، والتي توج بها اللاعب البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي.

وعلى صعيد البطولات الجماعية، لم يفز صلاح مع ناديه ليفربول بأي بطولة سواء محلية أو قارية خلال موسم 2020- 2021، وكذلك لم يحقق أي ألقاب مع المنتخب المصري.

- الموهبة واللعب النظيف

أصبحت الموهبة وأخلاق اللاعب داخل الملعب من أهم معايير اختيار الفائز بالكرة الذهبية؛ فكلما كان اللاعب خشناً وعدوانياً، تقل حظوظه في الفوز.

وينطبق هذا المعيار بشدة على نجمنا المصري محمد صلاح؛ فموهبته وإمكاناته ونجوميته ومهاراته لا خلاف عليها، فهو أحد أهم الموهوبين في عالم كرة القدم على مستوى العالم، كما يصب معيار اللعب النظيف في صالح الفرعون المصري أيضا، والذي يتميز باللعب السهل الممتع والقوي دون خشونة أو تعمد الإيذاء طوال مسيرته الكروية.

- مسيرة اللاعب وأرقامه خلال مشواره الكروي

ورغم أن الجائزة تمنح على أداء اللاعب خلال عام واحد فقط، إلا أن الصحيفة الفرنسية أكدت أنه يؤخذ في الاعتبار ما قدمه اللاعب خلال مسيرته، وهذا المعيار يعطي الأولوية للاعبين الذين يحافظون على مستواهم لأطول فترة ممكنة.

ويتوفر هذا المعيار أيضا وبقوة في محمد صلاح؛ فهو يمتلك مجموعة من الجوائز والألقاب والإنجازات الشخصية والبطولات على مستوى الأندية ومنتخب مصر منذ عام 2017 حتى الآن، خاصة بعد نجاحه في التأهل مع منتخب مصر لنهائيات كأس العالم عام 2018 بعد غياب 38 عاما.

وعلى صعيد الأندية نجح «صلاح» مع ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وعلى مستوى الجوائز الشخصية، فاز ابن النيل، بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2018، وهداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017/ 2018 و2018/ 2019، كما حصد جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا موسمي 2017 و2018.

- تأثير اللاعب في مواقع التواصل الاجتماعي

التأثير في جمهور السوشيال ميديا معيار جديد تمت إضافته هذا العام، ضمن شروط ومعايير اختيار اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ويقصد به شعبية اللاعب على مستوى العالم وقوة تأثيره على متابعي اللعبة بشكل إيجابي.

بناء على هذه المعايير من المتوقع أن يكون النجم المصري محمد صلاح خارج المنافسة على الكرة الذهبية لعام 2021، وذلك بسبب أنشطته القليلة على مواقع التواصل، ولكن بدايته الرائعة لهذا الموسم تؤكد منافسته بقوة على لقب الكرة الذهبية موسم 2022.

صلاح خامس أفضل لاعب في العالم

ويشار إلى أن محمد صلاح رشح للقائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية هذا العام للمرة الثالثة على التوالي؛ فحقق المركز السادس عام 2018 بعد حصوله على 188 نقطة، ليأتي خلف الخماسي: مودريتش، رونالدو، جريزمان، مبابي، ميسي.

كما حصل على المركز الخامس 2019؛ ليصبح أول لاعب عربي في التاريخ يحتل المركز الخامس في سباق التتويج بالجائزة.