دبلوماسي سابق: قمة مصر وقبرص واليونان ناقشت قضايا تمس الأمن القومي

قال السفير حسن هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة التاسعة بين مصر وقبرص واليونان، تناولت كافة القضايا الإقليمية والدولية التي تمس أمن هذه الدول، وأمن المتوسط، والأمن القومي العربي، من خلال الحديث عن القضية القبرصية والتأييد المصري لموقف الحكومة القبرصية في ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة القبرصية.

أهم القضايا التي ناقشتها القمة

وأضاف «هريدي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، مساء الثلاثاء، أن القمة تناولت أيضًا كافة القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، والتي تعمل عليها السياسة الخارجية المصرية، مثل الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والوضع في سوريا ولبنان، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

قمة شاملة أظهرت التطابق بين الدول الثلاث

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة كانت شاملة وأظهرت التطابق بين الدول الثلاث في هذه القضايا الرئيسية من وجهة نظر السياسة الخارجية المصرية والأمن القومي المصري.

السيسي يشارك في قمة اليونان

وعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مصر بعد المشاركة في قمة أثينا الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وفقًا لما أعلنه السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، مع كيرياكوس ميتسوتاك، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ونيكوس أناستاسيادِس، رئيس جمهورية قبرص، حيث قال خلالها «إنه لا يخفى عليكم ما أصبحت تمثّله آلية التعاون الثلاثي من محفل بالغ الأهمية لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق مزيد من التطوير في علاقات التعاون فيما بين دولنا وشعوبنا وتطويرها على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا العسكرية والأمنية، فضلاً عن التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تنسيق جهود الدول الثلاث لمواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها جوارنا الإقليمي المباشر أو الساحة الدولية ككل، ولعل المثال الأحدث هو التعاون الإيجابي القائم بين دولنا حاليا لمواجهة وباء كورونا، مع ما تمثله تلك الجائحة من تهديد غير مسبوق على صحة مجتمعاتنا، وعلى جهودها لتحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشتها».