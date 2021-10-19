اليونان تشيد بموقف مصر في أزمة اللاجئين: تتعاون معنا ولم تطلب أي مقابل

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ بلاده ومصر وقبرص تبادلت الأفكار بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والتي تؤثر على المنطقة بشكل أوسع، موضحا أنّ إجراء الانتخابات في ديسمبر دون تأجيل، خطوة نحو إحلال الاستقرار، تؤكد أهمية التحول الديمقراطي في ليبيا، كما أكد أنّ إسهامنا سيتبلور على مستوى اللقاء الوزاري في طرابلس والمؤتمر الذي سينعقد في باريس.

ميتسوتاكيس: اليونان تدافع عن حدودها الأوروبية أمام تدفقات اللاجئين

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة المصرية اليونانية القبرصية، أنّ الدول الثلاثة تدعم الاستقرار في أفغانستان بشكل عاجل: «اليونان تدافع عن حدودها الأوروبية أمام تدفقات اللاجئين، وأصبحوا أداة في يد أطراف أخرى من ضمنهم المهربين».

رئيس وزراء اليونان: نشيد بموقف مصر الهادئ في قضية اللاجئين

وتابع رئيس وزراء اليونان: «هنا لا بد أن نشيد بموقف مصر الهادئ في قضية اللاجئين، حيث لم تطلب أي مقابل في مجال التعامل معهم، بل تحارب شبكات تهريبهم»، موضحا أنّ مصر نموذج يحتذى به بعيدا عن أي سلوكيات تحاول استغلال هذه القضية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى العاصمة اليونانية أثينا؛ للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ قمة «أثينا» تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، إضافة إلى دعم وتعميق التشاور السياسي بينها بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.