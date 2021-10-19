ضبط قطع غيار سيارات وموبايلات بمخازن غير مرخصة في كفر الشيخ

داهمت مديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مخزناً غير مرخصاً لمستلزمات أجهزة المحمول، ومحلين لبيع قطع غيار سيارات، وتم التحفظ على كمية تقدر بأكثر من 2090 قطعة مجهولة المصدر، بدائرتي قسم أول وثاني كفر الشيخ.

جاء ذلك في إطار جهود إدارة الرقابة بمديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بمشاركة رضا داود، وحمدي النوساني، بإدارة الرقابة التموينية.

تمكنت الحملة من ضبط 1360 وصلة شاحن وسماعة هاتف محمول، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وجميعها غير مدون عليها اسم الشركة المنتجة أو مكان الصناعة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، داخل مخزن لتوزيع مستلزمات أجهزة المحمول، غير مرخص بدائرة قسم أول كفر الشيخ، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 2546 لسنة 2021 بقسم أول كفر الشيخ، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما ضبطت الحملة 260 قطعة «تيل فرامل»، و100 وحدة كهرباء للسيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بمستندات دالة على مصدرها، بإحدى محال بيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثاني كفر الشيخ، وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1873 لسنة 2021، بقسم ثاني كفر الشيخ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 370 كرتونة أسلاك «بوجيهات»

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 370 كرتونة أسلاك «بوجيهات» وأزرار تحكم زجاج سيارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها، داخل محل لبيع قطع غيار السيارات، بدائرة قسم ثاني كفر الشيخ، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 1872 لسنة 2021 بقسم ثاني كفر الشيخ، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.