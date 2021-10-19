خدمات بوابة مصر الرقمية.. أكثر من 60 خدمة حكومية إلكترونية

زادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن خدمات بوابة مصر الرقمية التي أصبحت تشمل أكثر من 60 خدمة في 11 مجالا حكوميا، ما بين التموين والأحوال المدنية والمركبات والشهر العقاري وغيرها.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للمتابعين على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، خطوات الحصول على خدمات منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة، وذلك في السطور التالية:

خطوات الحصول على خدمات بوابة مصر الرقمية

يمكن الحصول على الخدمات الحكومية من منصة مصر الرقمية بعد التسجيل في الموقع من خلال اتباع التعليمات الآتية:

اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنـــــا.

سيتطلب الخطوة الأولى استيفاء بيانات مثل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع «موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي».

- الاسم الأول للأم.

وبعد استيفاء البيانات يتم الضغط على التالي:

وفي الخطوة الثانية، سيطلب منك إدخال رقم الهاتف.

وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله، والضغط على التالي.

الخطوة الأخيرة هي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الإلكتروني.

خطوات الاستفادة من منصة مصر الرقمية

بعد تسجيل الحساب على موقع منصة مصر الرقمية، ستتمكن من الدخول على الموقع والاستفادة من الخدمات المتاحة، كل ما عليك اتباع الآتي:

اختيار نوع الخدمة، مثل «التموين، التوثيق، الشهر العقاري، المحاكم.. إلخ».

اتبع التعليمات، حتى يتم التسجيل وانتظار الرد في أقرب وقت.

وإليكم أهم الخدمات التي يقدمها موقع منصة مصر الرقمية:

خدمات الأحوال المدنية

بدل تالف بطاقة الرقم القومي.

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

إصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا.

إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

خدمات التموين

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

إصدار بطاقة تموين جديدة «غير متاحة».

نقل من محافظة إلى أخرى.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.

الاستعلام عن صرف.

إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

طلب إضافة أفراد أسرتي لغير المقيدين تموينيا.

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

خدمات التوثيق

استعلام عن سريان محرر مُميكن.

تحرير توكيل عام قضايا.

تحرير إقرار بالشطب.

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

تحرير إقرار رسمي.

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

تحرير توكيل عام رسمي.

تحرير توكيل رسمي شامل (بنوك - عام).

تحرير توكيل في الأمور الزوجية.

تحرير إقرار بالشطب.

اكتب محررك.

حجز ميعاد.

معاملاتي المميكنة.

استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

خدمات مركباتي

تَظلُم على مخالفات رخص مركبات.

‫تجديد رخصة مركبة.

بدل فاقد رخصة مركبة.

بدل تالف رخصة مركبة.

سداد المخالفات.

تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

تحرير توكيل بيع مركبة.

تحرير توكيل إدارة مركبة.

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

التأكد من صحة بيانات مركبة.

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر.

خدمات الشهر العقاري

استخراج صورة من عقد مُشهر.

استخراج صورة من كتاب دوري.

استخراج صورة من منشور مالي.

استخراج صورة من منشور فني.

استخراج شهادة تصرفات عقارية.

ترجمة عقد مُشهر.

خدمات رخصي

استعلام عن مخالفات رخص القيادة.

تظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

سداد مخالفات رخص القيادة.

إصدار بدل تالف رخصة قيادة.

إصدار بدل فاقد رخصة قيادة.

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر.

خدمات السجل التجاري

طلب مستخرج سجل تجاري.

استعلام عن سجل تجاري.

طلب تجديد سجل تجاري.

طلب شهادة بيانات.

تحديث بيانات.

إضافة منشأة مسجلة (غير مدرجة داخل شركاتي).

خدمات المحاكم

إقامة دعوى مدنية.

الضرائب العقارية.

تقديم إقرار وحدات سكنية.

خدمات القضايا

الاستعلام عن بيانات دعوى.

الاستعلام عن حدوث استئناف.

الاستعلام عن المطالبات.

الاستعلام عن رول دعوى.

خدمات التأمين الاجتماعي

استعلام عن الرقم التأميني.

الاستعلام عن آخر مدة تأمينية.

الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

استعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف.

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد.

استعلام عن بيانات السيارة.

الاستعلام عن كشف حساب السيارة.

الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج.

استعلام عن سدادات العاملين بالخارج.

استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول.