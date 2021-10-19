خدمات عديدة تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين عبر الإنترنت، لعل أبرزها الخاصة بخدمات الشهر العقاري، والتي تسهل على المواطنين استخراج مستندات التوثيق من عقود وكتب دورية وشهادات تصرفات عقارية «أون لاين» بدلا من الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري لتقديم طلب الحصول على بعض المستندات الرسمية.

خدمات الشهر العقاري عبر بوابة مصر الرقمية

خدمات الشهر العقاري تأتي في إطار تعزيز الحكومة للخدمات الإلكترونية مع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، وحتى تتعرف على خدمات الشهر العقاري عبر بوابة مصر الرقمية، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها خدمات الشهر العقاري التي يمكن إجراءها عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيًا:

استخراج صورة من عقد مُشهر

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج صورة من عقد مُشهر إلكترونيا، من خلال إدخال رقم العقد، والعام الذي وثق به من هنـــــــــــا.

استخراج صورة من كتاب دوري

تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمة استخراج صورة من كتاب دوري إلكترونيا، من خلال إدخال رقم الكتاب، والعام الذي جرى استخراجه به من هنــــــــــا.

استخراج صورة من منشور مالي

يمكن للمواطنين أن يقوموا باستخراج صورة من منشور مالي عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا، من خلال إدخال رقم المنشور والسنة التي جرى إصدارة بها من هنــــــــــا.

استخراج صورة من منشور فني

تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين خدمة استخراج صورة من منشور فني إلكترونيا، من خلال إدخال رقم المنشور والعام الذي تم إصداره بها من هنـــــــــــا.

استخراج شهادة تصرفات عقارية

توفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية إلكترونيا، من خلال إدخال الفترة وعنوان الأرض أو العقار من هنــــــــــــــــا.

ترجمة عقد مُشهر

يمكن للمواطنين أن يقوموا باستخراج ترجمة عقد مُشهر عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا، من خلال إدخال الفترة وعنوان الأرض أو العقار من هنــــــــــــــا.