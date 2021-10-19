حرامي المرج.. لص يسرق موبايل أثناء «بث مباشر» ويشاهده الملايين

«حرامي المرج أو لص الهاتف المحمول»، كما عُرف بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، فكان مادة خام للسخرية من ملايين الأفراد الذين شاهدوا الجريمة، وقت بث أحد الشاب فيديو على الهواء مباشرة، ليتفاجأ باللص الذي كان يستقل دراجة نارية، ويخطف الهاتف منه وقت البث المباشر، ليظهر «الحرامي» بصورته وهو ينظر في الهاتف، فشاهده ملايين المواطنين الذين طالبوا بسرعة القبض عليه.

حرامي المرج في قبضة الشرطة

وبعد ساعات من جريمة حرامي المرج، كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع «فيس بوك»، يتضمن خطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام 3 أشخاص «مجهولين»، يستقلون دراجة نارية «غير معلوم أرقام لوحاتها»، بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديد بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفرار.

تفاصيل القبض على حرامي المرج

وبينت وزارة الداخلية أنه أمكن التوصل للمجني عليه، مستخدم الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم المطرية وبسؤاله أيد ما سبق، وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير حرامي المرج وصديقيه، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب الخطف، وتم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة، وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة السرقة بالإكراه وتحفظت النيابة على الهاتف المسروق وقررت إعادته إلى مالكه.