ضبط لص تسبب في مصرع مواطن بالغربية: انتزع هاتفه فسقط أسفل القطار

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، بشأن واقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط صاحبه أسفل القطار ما أسفر عن وفاته.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: «تبين أنه أثناء استقلال شقيقين، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية القطار المشار إليه، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار، وسقط المجني عليه أسفل عجلات القطار مما أدى لوفاته، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجني عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب».

تحديد مرتكب الواقعة

بتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل، مقيم بالدقهلية) .

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنه أثناء عدو شقيق المجني عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به، وعقب ذلك علم بوفاة المجني عليه».

تم إتخاذ الإجراءات القانونية