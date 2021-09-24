ضبط لص وزوجته قتلا سائقا لسرقة التوك توك: ألقيا جثتة بالنيل من أعلى كوبري الساحل

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طافية بجوار المعدية بدائرة القسم. بالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص مجهول، ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات شخصية.

جرى تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه- سائق توك توك مُبلغ بغيابه بقسم المنيرة الغربية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بمنطقة إمبابة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول أنه اختمر فـي ذهنهما استدراج أحد سائقي مركبات التوك توك من صغار السن وقتله والاستيلاء على المركبة قيادته، حيث قاما باستيقاف المجني عليه بزعم توصيلهما لمسكنهما لنقل مفروشات.

وأضاف أنه وزوجته استدرجا المجني عليه لداخل المنزل بحجة نقل بعض المفروشات، ثم غافله المتهم الأول وأجهز عليه خنقاً بحبل حتى فارق الحياة، واستولى على هاتفه المحمول، ثم قام هو وزوجته بإلقاء جثته من أعلى كوبري الساحل.

جرى بإرشادهما ضبط مركبة «التوك توك»، وأضافا بتصرفهما فـي الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص أمكن ضبطه والهاتف المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.