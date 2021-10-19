ناجي قمحة: مصر تعتمد على التحالفات الرباعية والثلاثية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، إن الدولة المصرية علاقاتها منفتحة على الجميع وسط ثقة الأطراف الدولية من خلال الثقة في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر حرصت على الثقة في ظل احترامها لجميع الاتفاقات الدولية، وتراعي صلب قضيتها والقضية الفلسطينية وقضية الإرهاب المرتبطة بها، إذ يجرى تزييف وعي كثير من الشباب لاستغلالهم.

التنمية ركن أساسي لدعم الأمن القومي المصري

وأضاف «قمحة »، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن التنمية ركن أساسي لدعم الأمن القومي المصري، مبينا أن الدولة المصرية تعرف أن العلاقات الدولية تقوم على تبادل المصالح وليس الاستقواء، لذا عملت على التنسيق مع الدول الموجودة في جنوب البحر المتوسط.

تغيير مفهوم حقوق الإنسان العالمي

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، أن مصر عملت على تغيير مفهوم حقوق الإنسان العالمي، حتى لا يحصر حق الإنسان في السياق القانوني والسياسي فقط، لافتا إلى أن مصر وقبرص وقعوا على اتفاقية لنقل الكهرباء وهي حق أساسي للإنسان.

وأشار رئيس تحرير مجلة السياسية الدولية، إلى أن مصر عادت شريك استراتيجي في كافة القضايا المتعلقة بشرق المتوسط وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، لأنها لاعب إقليمي هام، موضحا أن مصر تدخل قضاياه المحلية إلى هذه القضايا الإقليمية لحل الأزمات لمختلف الأطراف، إذ يجرى تفعيل الروابط من خلال التجمعات الثلاثية والرباعية من أجل تحقيق التنمية للجميع.