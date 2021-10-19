صحيفة يونانية: لقاء السيسي وميتسوتاكيس يبرز أهمية تحالف مصر واليونان

قالت صحيفة جريك سيتي تايمز اليونانية، إن لقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر ماكسيموس يبرز أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأشارت الصحيفة في تقرير لها أن اجتماع ميتسوتاكيس مع الرئيس السيسي يأتي بعد أيام قليلة من توقيع مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، حيث إنه من المقرر أن يمر الكابل البحري الذي يربط اليونان بمصر عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة التي جرى ترسيمها بين البلدين، وتابعت الصحيفة أن اللقاء يضفي طابعا رسميا على اتفاقية التعاون ذات الصلة للربط البيني لشبكات الكهرباء في اليونان وجمهورية قبرص ومصر بعد توقيع مذكرة تفاهم من قبل الوزراء المختصين، بحضور كيرياكوس ميتسوتاكيس ونيكوس أناستاسياديس والرئيس عبد الفتاح السيسي.

اتفاقية الطاقة تمثل أول اتصال بين أوروبا وإفريقيا

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أن الاتفاقية تؤكد إقامة علاقة تعاون بين أثينا والقاهرة، حيث إنها سوف تمثل أول اتصال بين أوروبا وأفريقيا من أجل تنفيذ مشروع سيمر عبر المناطق الاقتصادية الحصرية المحددة رسميًا بين اليونان ومصر، وسيكون قادرًا على النقل إلى أوروبا، وبسبب أزمة الطاقة الحالية ، فإن النقاش حول إمدادات الطاقة وتوجيهها من خلال المصادر البديلة سيكون في قلب النقاش على المستوى الأوروبي.

تحالف مصر مع اليونان ليس دبلوماسيًا أو عسكريًا فقط

وأشار التقرير، إلى أنه بالتوازي مع أعمال القمة الثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر، سيعقد مؤتمر أعمال يركز على قطاعي الطاقة والشحن في فندق مركزي من أجل تعزيز تنمية التعاون المستدام بين الدول الثلاث، كما أن اللقاء بين ميتسوتاكيس والرئيس السيسي يرسل رسالة مفادها أن تحالف مصر واليونان ليس فقط دبلوماسيًا أو عسكريًا ، لكنه يمتد إلى النواحي الاقتصادية التي من شأنها أن تخلق روابط وثيقة ومصالح مشتركة لعدة عقود قادمة.