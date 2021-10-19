رئيس البحوث الفلكية: لا يوجد تنبؤ بزلازل أخرى في مصر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن زلزال اليوم الذي شعر به المصريين، تلاه تابعان آخران، أحدهما في الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثاني في الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحدث تابع ثالث للزلزال، ولكنها كلها أقل بكثير من الهزة الأساسية التي حدثت صباح اليوم.

توابع الزلزال أقل بكثير من الزلزال نفسه

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، أن توابع الزلزال أقل بكثير من الزلزال نفسه، قائلا: «الطاقة اللي كانت مختزنة طلعت في الهزة الرئيسة والتوابع لن تكون محسوسة في الأراضي المصرية أو بالقرب من مراكز الزلزال، وسجلنا تابعين لزلزال اليوم ولكن لم يكونا محسوسين».

لا يوجد تنبؤ بزلازل أخرى في مصر

وتابع: «لا يوجد تنبؤ بزلازل أخرى في مصر، ولكن منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد نشاطا للزلازل في هذا التوقيت من كل عام»، موضحا أنه جولوجيا منطقة البحر المتوسط تشهد نوعا من تحرك القارة الأفريقية أسفل القارة الأوروبية، وبالتالي هذه المنطقة من غرب تركيا لكريت لليونان لجنوب إيطاليا تشهد هزات أرضية.

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب شرق البحر المتوسط

ووقع اليوم زلزال في منطقة شرق البحر المتوسط، تجاوزت شدته ست درجات، بحسب مقياس ريختر، إذ شعر سكان القاهرة، ومدن أخرى بالزلزال في الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، اليوم الثلاثاء.