«البحوث الفلكية»: زلزال اليوم ليس تابعا لزلزال الإسكندرية الأخير

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذي وقع في تمام الساعة 7:32 من صباح اليوم، قد سجلته محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، ولم يكن أحد توابع الزلزال الذي حدث من قبل في محيط محافظة الإسكندرية، والتي كان سببها تحركات تكتونية في جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

القاضي: لم يكن للزلزال خطورة تذكر على المناطق التي وقع فيها

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، أن الزلزال الذي جرى رصده اليوم، وصلت قوته لـ70B، بواقع 3.4 على مقياس ريختر، ولم يكن له خطورة تذكر على المناطق التي شعرت به.

القاضي: المكان معلوم بالنسبة لنا وهي جزيرة كريت

وأوضح أن الزلزال الأخير لم يكن ضمن توابع الزلزال الماضي الذي شعر به سكان محافظتي مرسى مطروح والإسكندرية، ولكن جاء في مكان بعيدا عن محافظة الإسكندرية، «المكان معلوم بالنسبة لينا وهي جزيرة كريت، ولكنه ليس من توابع الزلزال القديم».

وأكد أنه لا يوجد شخص قد يستطيع التنبأ بحدوث زلزال آخر خلال الفترة المقبلة، ولكن تلك المنطقة من جزيرة كريت معروفة بنشاطها الزلزالي الكبير نتيجة الحركات التكتونية من قارة أوروبا، «دايما بنسجل زلازل غير محسوسة، والعمق بتاع مركز الزلزال كان كبير نسبيا، وده خلى الشعور به محسوس في بعض الأماكن، ولكن مكنش ليه خطورة علينا ولا أزمة تذكر».