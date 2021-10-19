كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومي 2021

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة في إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في عام 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتحقيق طفرة في الأداء الإداري والمؤسسي في الحكومة المصرية وإذكاء روح المنافسة والتميز بين العاملين في كافة قطاعات الدولة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وتقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومي في السطور التالية:

- اختتمت أعمال الدورة الثانية من جائزة مصر للتميز الحكومي مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر.

- يعد أهم أهداف جائزة مصر للتميز الحكومي في المقام الأول تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين، بالإضافة إلى تغير فلسفة العمل الحكومي علاوة على نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة بالكامل.

- ومن أهم ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومي إنها تسعى إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع بالإضافة إلى تسليط الأضواء على النماذج الإدارية الناجحة في الجهاز الإداري للدولة بناء على توجهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

- ضمت جائزة مصر للتميز الحكومي هذا العام 2021 نحو 19 فئة جديدة بعد إضافة 4 فئات أخرى على جائزة العام الحالي وهي أفضل مكتب بوزارة الصحة وأفضل مكتب بوزارة التموين وأفضل موظف حكومي وأفضل فريق عمل حكومي.

جائزة مصر للتميز الحكومي تعتمد على التحول الرقمي

- ومن أهم ما تريد معرفته عن جائزة مصر للتميز الحكومي إنها اعتمدت هذا العام على التحول الرقمي والإلكتروني، وذلك في عمليات الترشح وتقديم الطلبات علاوة على تقييم المرشحين على الموقع الرسمي الإلكتروني على الإنترنت بنسبة 100% دون تدخل شخصي.

- وشارك في عمليات التقييم نحو 136 مقيما بنسبة زيادة 20% عن الدورة الماضية، علاوة على مشاركة مقيمين من الأردن والسودان، بالإضافة إلى لجان الجودة من دولة الإمارات.

- وشهدت الدورة الحالية زيادة في الزيارات الميدانية لتبلغ 151 زيارة ميدانية مقابل 133 زيارة في الدورة الأولى، مضيفًا أن فرق التقييم قطعت مسافة تتخطى 63 ألف كم خلال الزيارات الميدانية، لتستمر ساعات العمل على مدار أكثر من 80 ألف ساعة عمل خلال مرحلة التقييم.