وزيرة التخطيط: جائزة مصر للتميز الحكومي تؤكد حرص الدولة على نشر الإبداع

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، تؤكد استمرار مسيرة مصر نحو التميز وحرص الدولة الشديد على نشر ثقافة الإبداع والتميز بمؤسسات الدولة المصرية المختلفة، مؤكدة أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مختلف دول العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مصر كان لديها عزيمة كبيرة لمواصلة العمل وعدم إيقاف رحلة الدولة نحو التميز.

هالة السعيد: الدولة تواصل العمل لمكافأة المجتهدون

وأضافت «السعيد» خلال كلمتها في تقديم احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الدولة واصلت العمل والتدقيق لتكافئ من اجتهد وتفوق في مصالحهم ومؤسساتهم المختلفة، رغم كل هذه الظروف الصعبة، لنقول لهم شكرا على تميزهم، الذي بلاشك سيسهم في تطور الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين، ودعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابعت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: «كما يقول المثل الشهير، لكي تنجح علينا أولا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق النجاح»، موضحة أن احتفالنا اليوم يؤكد أن مصر تملك كل الطاقات والإمكانيات، ومن قبلهم العزيمة والرغبة في تحقيق النجاح.

وأردفت أن هذا الحدث يحفز الكثير من مؤسسات الدولة للدخول في هذا السباق نحو التميز والإبداع، حتى يتواجد الجميع في المرات القادمة ويقفون على منصات التتويج، تكريما لجهودهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المؤسسات والمساهمة في تقديم خدمات مميزة، تلبي تطلعات ورضا المواطنين.

هالة السعيد: جائزة مصر للتميز الحكومي أطلقت من أجل تحسين جودة الحياة

ولفت إلى أنه من أجل تحسين جودة الحياة، أطلقت الدولة جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2018، تحت رعاية كريمة من رئيس الجمهورية المصرية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الدراسات، بمجال تطوير العمل المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز.

هالة السعيد: العلاقات المصرية والإماراتية تموذج للتعاون العربي

ونبهت «هالة» أن هذا التعاون يضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية بين البلدين بشتى المجالات، والتي تحظي باهتمام ودعم العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن علاقات مصر والإمارات، ستظل نموذجا للعلاقات التعاونية العربية العربية.

هالة السعيد: جائز التميز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس بين الموظفين

وأشارت إلى أن جائزة التميز الحكومي، تهدف إلى تحفيز روح التنافس بينهم من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، لافتة إلى أنه سيتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة، تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.