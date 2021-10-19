وزيرة التخطيط: التقارير الدولية رصدت جهود التنمية في مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في شهادة لأهمية جائزة مصر للتميز الحكومي لتعزيز روح المنافسة بين العاملين، أكد تقرير التنمية البشرية، والذي صدر الشهر الماضي، على دور هذه الجائزة في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وهو أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد بحيادية تامة وضع التنمية على المستوى الدولي، ورصد جهود مصر في السبع سنوات الماضية بإنجازاتها وتحدياتها، والجهود والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأضافت «السعيد»، في كلمتها خلال حفل جوائز مصر للتميز الحكومي، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبثته قناة «Extra News» الفضائية، أن التقرير رصد جهود مصر في مجال الحوكمة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية وضمان تكافؤ الفرص، وبناء مؤسسات فعالة تضمن وصول الخدمات العامة للمواطنين على النحو الأمثل، وخصوصًا أن هذه الخدمات هي القناة الرئيسية للتواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

جائحة كورونا فرضت تحديات هائلة

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة كورونا فرضت تحديات هائلة، وضرورة توسيع خدمات التحول الرقمي والابتكار والمزيد من الحلول التطبيقية للتيسير على المواطنين، والاستفادة من التطور الهائل من قطاع الاتصالات والمعلومات، ولذلك ظهرت فكرة مشروع سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة تيسيرًا على المواطن في المناطق المختلفة.

النجاح وسيلة لتحقيق طموحات المواطنين

وأوضحت أن الجائزة الخاصة بالتميز الحكومي، لم تكن بمعزل عن التحديات العالمية، ولكن فريق عمل الجائزة أصر على إقامة الحفل، موجهة رسالة إلى الحاصلين على الجائزة قائلة: «لا يكفي الوصول إلى النجاح ولكن المهم الاستمرار، فالنجاح هو وسيلة لتحقيق طموحات المواطنين في حياة كريمة».

وأعربت عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها في هذا الأمر، وفريق جائزة التميز الحكومي، على جهودهم في الجائزة، إضافة إلى جميع المؤسسات المشاركة في الجائزة.