المسلماني: أزمة الغاز في أوروبا قد تؤدي إلى استيراده من مصر

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك أزمة روتينية متكررة، وراء زيادة أسعار الغاز الطبيعي عالميا، حيث إنه وخلال فصل الشتاء يستهلك مواطنو دول أوروبا الغاز بشكل كبير من أجل التدفئة، ولكن هناك أزمة أخرى استثنائية تخص معدلات الطاقة، وتتعلق بأن ثلث الغاز يأتي من روسيا، وبعدما حدثت حرائق سيبيريا أدى ذلك لانخفاض معدلات الغاز المتجه من روسيا للدول الأوروبية.

المسلماني: مشروع لربط الطاقة بين بريطانيا والمغرب سيكلف 22 مليار دولار

وأضاف «المسلماني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أنه وفي بريطانيا فقد زادت الأزمة المتعلقة بالغاز، حتى بدأت الحكومة هناك بالتفكير في حل استراتيجي عبر إنشاء خط أنابيب لاستيراد الطاقة المتجددة أسفل الأرض من دولة المغرب، بواقع 4 آلاف كيلو متر، وتصل تكلفة المشروع لـ22 مليار دولار، خاصة بعد خروجها من دول الاتحاد الأوروبي، «مازال الأمر محل نقاش».

المسلماني: مصر عقدت 9 قمم مع دول شرق المتوسط

وأوضح أن مصر عقدت 9 قمم مع دول شرق المتوسط، ضمن منتدى عاز المتوسط، لدوافع عدة، حيث إن القيادة المصرية كان لديها تقديرات بأن تجد كميات من الغاز في البحر المتوسط بشكل غير مسبوق، فيما تبعد قبرص عن مصر مسافة لا تتجاوز الـ500 كيلو متر، ومن قبرص لليونان مسافة 700 كيلو متر، ومنها تستطيع مصر تصدير الغاز للدول الأوروبية مرورا بهذا الطريق.

ولفت إلى أنه ومن الممكن أن يصل الغاز المصري إلى أوروبا بطريقة آمنة بمسافات منطقية بعيدة عن المسافة بين بريطانيا والمغرب.

وبخصوص الملف النووي، فأكد أنه ومن الممكن أن تتصاعد نبرات التهديد بين الدول الكبرى مالكة السلاح النووي لتطور كل دولة منهم لسلاحها النووي، «فيه نبرات مفرطة، ونحن إزاء خطر كبير واجهناه من قبل عام 1945 بنهاية الحرب العالمية الثانية، والسياسة ممكن أن تقوم بحل الأزمة النووية».

وتابع: «الوفاق الدولي الجديد يضم 6 قوى كبرى تشكل الوفاق الجديد بخصوص السلاح النووي، والبعض يفكر في كيفية الخروج من هذا الانسداد التاريخي بتجاوز الأزمة الراهنة، وبكده ممكن نعمل حاجة نحافظ بيها على كوكبنا، الذي قد يصل إلى التناحر أو الاقتتال بسبب السلاح النووي».