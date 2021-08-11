أحمد المسلماني: ثاني أكسيد الكربون أكبر تهديد للأمن القومي لأي دولة

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن أكبر تهديد للأمن القومي لأي دولة حاليا، هو ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنه أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري، الذي بدوره يتسبب في الكثير من الكوراث والتغيرات المناخية القادرة على إنهاء الحياة على كوكب الأرض بأكمله.

وأوضح «المسلماني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أمس الثلاثاء، أن الاحتباس الحراري في حد ذاته ليس أمرا ضارا، بل هو المسؤول بالأساس عن جعل درجة حرارة الأرض حوالي 14 درجة مئوية، وبالتالي صالح للحياة على سطحه، مشيرا إلى أنه بدون الاحتباس الحراري ستكون درجة حرارة كوكب الأرض «19 تحت الصفر»، منبها في الوقت ذاته أن المشكلة تكمن في زيادة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أن انتباه الدول إلى التغيرات المناخية وظاهرة زيادة الاحتباس الحراري، جاء متأخرا بشكل كبير، وإن كانت هناك محاولات عالمية حاليا في السيطرة على التغيرات المناخية تلك، وإبقاء الاحتباس الحراري على معدله الذي يسمح بالحياة على كوكب الأرض.

وأردف أن العالم الآن أصبح يدرك أن التغيرات المناخية قد تنهي الحياة على كوكب الأرض، وجميع الدول تدرك الآن أنه لن ينجو أحد من كوراث تلك التغيرات المناخية، ولهذا هناك خطوات كثيرة جدية حاليا في اتجاه الاعتماد على الطاقة النظيفة بدلا من مصادر الطاقة غير النظيفة التي يؤدي استخدامها إلى زيادة الاحتباس الحراري.

ولفت إلى أن العلماء حين يتحدثون على هذه التغيرات المناخية يؤكدون أن حجم الخطر الذي من الممكن أن يحدث لا يمكن أن يتخيله كثيرون، مشددون أن المحيط الذي يتجمد، حينها لن تستيطع أي مجهودات وإجراءات في إعادته لما كان عليه.