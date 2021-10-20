واتساب يضيف زرا جديدا.. تعرف على استخدامه

أضاف تطبيق واتساب WhatsApp زرًا جديدًا للمستخدمين والذي يجعل المحادثات الجماعية أكثر قوة وافضل بكثير عن السابق.

الزر الجديد يعمل على تحسين المكالمات

ويعمل الزر الجديد الذي أضافه التطبيق على تحسين مكالمات الفيديو والصوت الجماعية، وفي وقت سابق من هذا العام، أضاف WhatsApp مكالمات الفيديو والمحادثات الصوتية قابلة للانضمام للمتأخرين، بحسب موقع «ذا صن».

وتعمل الميزة على أنه يمكن للمستخدمين الانضمام إلى WhatsApp Group Call مجموعة مكالمة لواتساب حتى عندما تكون قيد المحادثة، وذلك بدلاً من أن تفوتك إذا لم تقبل الدعوة الأصلية.

تطبيق واتساب أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية

جعلت الميزة الجديدة تطبيق واتساب WhatsApp أقرب إلى تطبيقات الدردشة المرئية الشهيرة مثل Zoom وGoogle Meet، حيث يمكنك الآن الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية مباشرة من علامة تبويب الدردشة.

وقال متحدث باسم WhatsApp لصحيفة The Sun، إن التطبيق يعمل على تسهيل الاتصال تلقائيًا مع مجموعاتك للمكالمات، حيث يمكن الانضمام إلى المكالمات الجارية مع مجموعاتك في أي وقت، وبدون مجهود وبشكل مباشر من عرض الدردشة بنقرة واحدة، وهو ما يقوم به الزر الجديد الذي إضافه التطبيق حيث يمكن للمستخدمين الاتصال بمجموعة WhatsApp (أو الانضمام إلى مكالمة) من الدردشة نفسها.

وسيظهر الإشعار المعاد تصميمه الآن باسم المجموعة، بدلاً من إدراج المشاركين، وسيتمكن الأشخاص في المجموعة فقط من الانضمام إلى المكالمة.

وستظهر المكالمة أيضًا في قائمة الدردشة، بحيث يمكنك بسرعة وسهولة معرفة المجموعات التي لديها مكالمات جارية.

نغمة رنين مميزة أخف

يقول WhatsApp أيضًا إنه يقدم «نغمة رنين مميزة أخف».

وتم إتاحة التحديث الجديد اليوم، لذا تحقق من متجر تطبيقات iPhone أو متجر Google Play على Android.

بمجرد التحديث، يجب أن تكون قادرًا على رؤية التصميم الجديد، هذا يعني أنه يمكنك بسهولة الانضمام إلى مكالمات الفيديو الجماعية الجارية في الوقت الذي تحدده أنت كمستخدم.