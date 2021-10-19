«واتساب» تضيف مزايا جديدة: مزيد من التحسينات

تعمل إدارة تطبيق واتساب «WhatsApp» في الوقت الحالي وبشكل دوري على تحسين عمل التطبيق وإضافة مميزات جديدة تساعد على جذب مزيد من المستخدمين الجدد.

ووفقاً لموقع «WEBETAINFO» العالمي المتخصص في متابعة منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أن إدارة تطبيق الواتساب تعمل على إضافة العديد من التحديثات إلى التطبيق بشكل دوري بهدف الحصول على أفضل النتائج وتقديمها إلى المستخدمين.

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp في الوقت الحالي على إضافة تحديثات جديدة، حيث أرسل WhatsApp التحديث الجديد من خلال Play Beta Program، وبذلك يصل الإصدار إلى 2.21.21.11 للمستخدمين وفقا لموقع WEBETAINFO.

وأصدر تطبيق واتساب WhatsApp التحديث الجديد 2.21.21.11، مع بعض إصلاحات الأخطاء حول فتح بطاقة جهة الاتصال للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك يقوم WhatsApp أيضًا بإعادة تصميم بعض الأقسام باستخدام رموز جديدة لها.

وعمل تطبيق واتساب WhatsApp على التغيير الرئيسي للتحديث هو الرمز الخاص بالخصوصية، حيث أصبح الآن داكن اللون بدلا من اللون الفاتح.

وأعاد WhatsApp أيضًا تصميم الرموز للأقسام الأخرى، مثل تلك الموجودة في التحقق بخطوتين، فهذه الرموز الجديدة متاحة اليوم لمختبري النسخة التجريبية، لذا تأكد من التحديث إلى أحدث إصدار تجريبي.

تفاصيل انقطاع وخسائر «فيسبوك» مطلع الشهر الجاري

في مطلع الشهر الحالي تعرضت منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة «فيس بوك» لعطل مفاجئ استمر لأكثر من 6 ساعات نظرا لانقطاع التواصل عبر تطبيق واتساب، الذي يعتمد عليها شرائح كبيرة في العالم من مقدمي الأعمال والخدمات.

وكان محمد الحارثي المتخصص في الإعلام الرقمي، أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن» آنذاك، أن نحو 46 مليون مستخدم لتطبيق «واتساب» في مصر بينما يصل العدد إلى ما يقارب الـ 3 مليارات مستخدم في العالم ويتم تبادل نحو 165 مليار رسالة نصية يجري تبادلها عبر تطبيق «واتساب»، وبلغت خسائر الشركات التي تستخدم المنصات الثلاث التابعة لـ«فيسبوك»، انستجرام وواتساب وفيسبوك، أكثر من 164 ألف دولار في الدقيقة الواحدة لمدة 6 ساعات.