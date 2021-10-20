بطل «عائلة الحاج متولي» الحقيقي: المسلسل خرب بيتي

قال الحاج عبد المغيث حسن، صاحب القصة الحقيقية لمسلسل «عائلة الحاج متولي»، إن الزوجة الأولى استمرت معه 8 سنوات بدون تعدد، وبعد ذلك بدأ يعدد ويتزوج واحدة تلو الأخرى وصولًا لأربع زوجات، «مسلسل الحج متولي كان بعد تجربتي في التعدد، وعمل ليا مشاكل وخرب بيتي»، موضحًا أن فكرة التعدد لم تكن موجودة لديه على الإطلاق، كما أن زوجاته لم توافق في البداية على فكرة التعدد.

استطعت إقناع زوجاتي بالتعدد

وأضاف «عبد المغيث» ، خلال حواره في برنامج «صناعة مصرية»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع على الدهراوي وأسامة أمين، أنه بفضل الله استطاع أن يقنع زوجاته بالتعدد، وأحد أصدقائه قام بإفهامه بأن العدل يتحقق بالتراضي والمبيت بين زوجاته، وليس من خلال شراء شيء مماثل ما بين الزوجات، وخلافه، كما أنه عندما يتزوج بزوجة جديدة لا يقوم بإخفاء هذا الأمر عن باقي زوجاته.

من لديه قدرة على التعدد ولا يفعله آثم

وأردف صاحب القصة الحقيقية لمسلسل «عائلة الحاج متولي» أن الشخص الذي يقوم بالتعدد، عليه أن يكون مقتدرا ماديًا، لكي يستطيع أن يوفر «حياة كريمة» لكل زوجاته، لافتا إلى أن احتياجات كل زوجة مختلفة عن الأخرى.

العدل بين الزوجات يكون من خلال توفير الاحتياجات

وأوضح الحاج عبد المغيث حسن، أن العدل يكون من خلال توفير الاحتياجات، وليس من خلال شراء نفس الشيء لكل زوجاته، فعندما تحدث مشكلة مع إحدى زوجاته، تقوم باقي زوجاته بالعمل على حل هذه المشكلة، معقبًا: «الحمد لله العلاقة بيني وبين باقي زوجاتي جيدة للغاية».