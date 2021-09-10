المفتي: المبرر القوي شرط لتعدد الزوجات.. والزواج المؤقت «باطل»

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، تعليقًا على الجدل الدائر حول تعدد الزوجات، إن التعدد يجب أن يكون بمبرر قوي، وأن يعدل الرجل بين زوجاته، مشددًا على أن المبادرات التي يروج لها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام، بحجة حل مشكلة الزواج، لا تحل المشكلة.

المفتي عن مبادرات الزواج لفترة محددة: العقد باطل

وأضاف «علام»، في لقاء مع برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم الجمعة، أن البعض يطلق مبادرات مثل الزواج لفترة محددة، وهذا يؤدي إلى بطلان صحة عقد الزواج، لأن الزواج الشرعي يُشترط فيه الديمومة ويتعارض مع التأقيت، وإذا لم يكن الزواج مستمرًا فإنه يكون محرمًا.

وتناول المفتي، خلال اللقاء، قضية التطرف، مشددًا على أن الأزهر الشريف يؤدي دورًا مهمًا في محاربة الفكر المتطرف، لافتا إلى أن خطر التطرف يهدد المجتمع كله، ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين ويستغل العاطفة الدينية والمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لإثارة المواطنين.

إطلاق مركز متخصص في دراسة التطرف

وكشف مفتي الجمهورية، عن إطلاق مركز متخصص لدراسة التطرف وهو «مركز سلام»، وسينطلق من المحلية إلى العالمية لأن الدراسات التي يقدمها ستكون تفاعلية، وستكون له مشاركات كثيرة حول العالم، وهو مشروع متكامل لدراسة التطرف، لافتًا إلى أن دار الإفتاء المصرية ودور الإفتاء حول العالم استطاعت تقديم العديد من الدراسات حول التطرف في وقت وجيز، ويجب التعاون بين مختلف المؤسسات في مكافحة هذه الظاهرة.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية مرتبطة بجميع الحركات الإرهابية، والمتطرفة، وخلال العام الذي حكموا فيه مصر حاولوا السيطرة على مؤسسة الأزهر ولكنهم فشلوا، مشددًا على أنه لو بقي الإخوان في الحكم لسنوات أكثر كانت مصر ستدخل في حرب أهلية وانقسامات بين أهلها.

دور الدراما في مواجهة التطرف

وأشاد المفتي بدور الدراما في مواجهة التطرف، مشددًا: «نريد أعمال مثل (الاختيار) و(القاهرة كابول) لأنها تفكك الفكر المتطرف، ولها دور مهم في ذلك».