ضبط 3 عاطلين حصّلوا فواتير كهرباء بإيصالات مزورة في سوهاج

تمكن أهالي قرية الشيخ مسعود بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج من اكتشاف عملية نصب من قبل 3 عاطلين أثناء تحصيلهم فواتير الكهرباء من الأهالي بإيصالات مزورة، تم إبلاغ رجال المباحث، وجرى القبض على المتهمين بحوزتهم 276 إيصالا مزور وبمواجهتهم اعترفوا بالنصب على المواطنين بالمنطقة.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بانتحال 3 عاطلين صفة محصلي كهرباء

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغا من أهالي قرية الشيخ مسعود دائرة المركز بتمكنهم من ضبط ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم محصلين من شركة الكهرباء، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

و أفاد كل من «ممدوح.ا.م»، 63 سنة، عامل، و«سيد.م.س»، 54 سنة، عاطل يقيمان بذات الناحية، بتمكنهما بمساعدة الأهالي من ضبط كل من «حسين.خ.ع»، 18 سنة، عاطل، «محمد.ا.م»، 19 سنة، عاطل، يقيمان بدائرة قسم شرطة طهطا، و«محمد.ع.ث»، 19 سنة عاطل ويقيم ببندر طهطا، أثناء قيامهم بالنصب عليهما وعلى أهالي القرية بزعم أنهم محصلين تابعين لشركة الكهرباء وحصلوا إيصالين كهرباء مزورين.

وعثر بحوزة المتهمين 7 إيصالات كهرباء مدون بها بيانات، و269 إيصالا فارغا مزور، ومبلغ 480 جنيهاً، دراجة البخارية، 3 هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين أقرو بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.