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مستريح جديد بسوهاج.. القبض على مدير شركة نصب على 13مواطنا في 17مليونا

المتهم أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم في التجارة مقابل عائد شهري

كتب:

محمد بركات
12:38 ص | الجمعة 16 أكتوبر 2020
كلابشات

كلابشات

ألقت أجهزة الأمن القبض على مدير إحدى شركات التوكيلات التجارية، مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من 13 مواطنا بسوهاج.

وتبين من التحريات أن إجمالى المبالغ التى استولى عليها المتهم من الضحايا، وصلت إلى  17,100,000مليون جنيه، بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المنظفات ومستحضرات التجميل، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح المتفق عليها وامتنع عن رد أصل المبالغ المالية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

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