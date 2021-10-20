16 قتيلا وجريحا في انفجار استهدف حافلة عسكرية بدمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأربعاء، أن تفجيرا مزدوجا استهدف حافلة عسكرية عند جسر الرئيس في دمشق وأسفر عنه سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وكالة «رويترز» نقلا عن الإعلام السوري الرسمي، بسقوط 13 قتيلا و3 جرحى في تفجير الحافلة العسكرية، وفقا لما نقلته قناة «سكاى نيوز».

13 قتيلا و3 مصابين ضحايا تفجير دمشق

وأوضحت وكالة أنباء «سانا» أن تفجيرا إرهابيا بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عسكرية أثناء مرورها عند جسر الرئيس بدمشق.

وقال مراسل الوكالة، إن وحدات الهندسة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.