«فاغنر» تطارد داعش في سوريا.. هل انتهى خطر التنظيم الإرهابي؟ (فيديو)

عادت مجموعة «فاغنر» الروسية لإثارة الجدل مرة أخرى بعد أسبوع من الانتقادات التي وجهت إلى روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، حول دور المجموعة الروسية في دعم السلطات الانتقالية في مالي، ولكن هذه المرة عن طريق سوريا، إذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مجموعة من الصور ومقاطع الفيديوهات التي أظهرت الإنتشار الواسع لمقاتلي «فاغنر» وهم يتجولون في البادية السورية بصحبة فرقة «صائدوا داعش» ويتحدثون فيما بينهم باللغة الروسية.

وغرد جندي سابق في فرقة «صائدو داعش»، والذي بات يعرف على منصتي تويتر وتليجرام باسم «محمد هنتر» بما محتواه أن التواجد الفعلي لمقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية في سوريا بدأ في سبتمبر من عام 2015، ويضيف بأن حجم المشاركة الفعلية لقوات «فاغنر» في الصراع السوري، كانت أكبر مما كان يعتقده العالم الغربي والعربي.

في وقت سابق من عام 2017، أعلنت فرقة «صائدوا داعش» أن تحرير بلدتي حويسيس وعقيربات في ريف حماة الشرقية تم نتاج جهود القوات المنضوية تحت لواءها، إلا أن في الوقت الحالي قدمت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي رواية مختلفة للأحداث التي جرت في الماضي، و قال إن الانتصار في تلك المعارك الاستراتيجية على الإرهاب تحقق بيد قوات «فاغنر» و كذلك شاركت «فاغنر» في معركة تحرير دير الزور، ونشر العديد من الفيديوهات لكي يثبت صحة ما يدعيه، وهي ذات المعلومات التي أكدها مركز الأبحاث الاستراتيجية و الدولية «Russia’s corporate soldiers».

وكانت قوات «فاغنر» تستخدم الدبابات والسيارات المدرعة وقذائف الهاون بشكل نشط خلال عملياتها التي نفذتها في تحرير مدينة دير الزور، إذ يظهر مقاتلين روس من شركة «فاغنر» في ضواحي مدينة دير الزور وعبورهم لنهر الفرات باستخدام القوارب المطاطية.

وكانت روسيا تخطط في البداية لاستخدام قوات «فاغنر» في حماية المنشآت الحساسة وبعض الشخصيات الهامة، أو في عمليات نقل الأسلحة والذخائر بين المناطق والجبهات، لكنّ تدهور الأوضاع الأمنية في عدة مدن ومحافظات سورية والانتشار الكبير لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في أوقات سابقة، أدى إلى ضرورة استخدام قوات «فاغنر» في المعارك المباشرة مع تنظيم داعش الإرهابي.

