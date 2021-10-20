أستاذ سموم بالإسكندرية تحذر من الإفراط في تناول مضادات الاكتئاب

حذرت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم السابق وأستاذ السموم بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، من تناول الجرعات الزائدة من مضادات الاكتئاب، بدعوى تحسين الحالة النفسية سريعاً، مشيرة إلى أنها تصيب متناولها بأعراض التسمم، وناشدت من يتناول جرعة زائدة بضرورة التوجه إلى مركز السموم، وطالبت بتوخي الحذر عنذ تناول جرعات مضادات الاكتئاب وعدم الإفراط فيها واتباع التعليمات التي يكتبها الطبيب للمريض.

مضادات الاكتئاب الشهيرة

وقالت «غانم»، في صفحة التوعية التي أطلقتها على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»، تحت عنوان «معلومات عن السموم»، من أجل توعية أهالى الإسكندرية بمخاطر بعض الأدوية وخاصة الأمهات أن أكثر مضادات الاكتئاب التي يصفها الأطباء لأمانها النسبي هي:

فلوکسیتین (بروزاك)

وفي سيرترالين (زولوفت)

ZOLOFT 50mg

سیتالوبرام (سيليكسا)

باروكسيتين (باکسیل، بيكسيفا)

الآثار الجانبية التي تسببها أدوية مضادات الاكتئاب

وأوضحت أن أدوية مضادات الاكتئاب تصيب ببعض الآثار الجانبية عند تناولها من بينها الآتي:

التعرق

النعاس

صداع

جفاف الفم

عسر الهضم والغثيان

آثار جانبية جنسية

العلاج من تسمم مضادات الاكتئاب

التأكد من مجرى الهواء .

دعم الدورة الدموية بمعالجة انخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب

القيء أو بغسيل المعدة(حسب مستوى الوعي).

الفحم المنشط أو الملينات.

إذا تعرض المريض النوبات تشنج يجب إعطائه ديازيبام ثم غسيل المعدة.

ونصحت أستاذ السموم بكلية الطب بضرورة توخي الحذر عند تناول مضادات الاكتئاب ومراجعة الطبيب وعدم صرف الأدوية دون الحصول على إذن من الطبيب حتى لا يتعرض الشخص إلى الإصابة بالتسمم.