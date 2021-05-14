أحمد علي عن مشاهد معركة الواحات: يوم التصوير حسيت إني هستشهد بجد

أكد الفنان أحمد علي مجسد شخصية الشهيد المقدم محمد وحيد في مسلسل «الاختيار2»، أن اليوم الذي قام فيه بتصوير مشاهد معركة الواحات التي نتج عنها اسستشهاد المقدم محمد وحيد ومجموعة من الضباط، ذهب إلى موقع التصوير وهو يشعر أنه سيتشهد بالفعل اليوم، قائلا: «رايح يوم التصوير حاسس إني فعلا هستشهد، ونازل من البيت كأني رايح مأمورية فعلا».

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع قناة extra news، أنه تعرف على كل تفاصيل تلك المعركة من خلال أصدقاء الشهيد وزوجته، التي لم تبخل عنه بأي معلومة بل ساعدته كثيرا، لدرجة أنها أعطته بعض من ملابس ومتعلقات الشهيد ليرتديها خلال تصوير العمل.

وأشار مجسد شخصية الشهيد المقدم محمد وحيد في مسلسل «الاختيار» الجزء الثاني، إلى أنه خلال رحلته إلى موقع التصوير في اليوم الذي قاموا فيه بتصوير مشاهد المعركة، بدأ يتذكر كل كلام زوجة الشهيد عنه، وكل التفاصيل التي أمدته بها، موضحا أن هذا ما جعله يتسق مع شخصية الشهيد، ويقدمها بهذا الشكل، الذي أثني عليه الجمهور.

وأردف أن مخرج العمل وكل صناعه، كان لهم دورا كبيرا ساعد كل ممثلي هذه المعركة والعمل كله بشكل عام، في إظهارهم بهذا الشكل المتسق مع شخصيات الأبطال الذين يجسدوهم على الشاشة، متابعا: «عرفوا يحطونا جوا الموضوع، لما شوفنا مكان التصوير والعربيات والأسلحة».