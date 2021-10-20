وزيرة التجارة والصناعة: 16% زيادة في الصادرات وتراجع الواردات 7%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري بنسبة 16 %، حيث بلغت 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي وبفارق 349 مليون دولار.

%16 زيادة في الصادرات وتراجع الواردات بنسبة 7%

وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال شهر سبتمبر الماضي تراجعًا ملموسًا، حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، بنسبة 7%، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 24%، حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 732 مليون دولار.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التي تشهدها الصادرات السلعية المصرية، منذ مطلع العام الجاري والتي بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الأمر يظهر الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة كورونا، وهو ما ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وبعد أقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولا سنويًا.

التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي تضمنت الاتحاد الأوروبي بقيمة 739 مليون دولار مقابل 463 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 60%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 205 مليون دولار مقابل 135 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 52%,

كما بين التوزيع الجغرافي، أن قارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة 171 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31%، والأسواق الأخرى بقيمة 686 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 16%.

10 قطاعات تصديرية شهدت زيادة ملموسة

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن 10 قطاعات تصديرية شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ 52مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت76%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 324 مليون دولار مقارنة بـ 242 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 34%.

ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 7 مليون دولار مقارنة بـ 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 33%، وقطاع المفروشات بقيمة 57 مليون دولار مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 26%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 176 مليون دولار مقارنة 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 21%.

وتضمنت القطاعات أيضًا، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 469 مليون دولار مقارنة بـ 396 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 18%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 55 مليون دولار مقارنة بـ 49مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 11%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 107 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 11%.

كما تضمنت القطاعات، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 81 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9%، وأخيرًا قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 326 مليون دولار مقابل 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6%.

الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا أهم الأسواق

وأكد التقرير، أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت «الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وتركيا وإيطاليا ومالطة والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وبريطانيا، وشمال إيرلندا الشمالية، وليبيا والسودان».

وأكد التقرير، أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت «الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا وروسيا، والهند، والإمارات، والسعودية، والبرازيل، والأرجنتين».