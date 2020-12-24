تراجع الصادرات المصرية غير البترولية 4% خلال 10 أشهر

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن تراجع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بنحو 4%، وقال في بيان اليوم إن قيمة الصادرات خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر بلغت نحو 21.558 مليار دولار مقارنة بنحو 22.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.

وأشار «أبو المكارم» إلى أن صادرات القطاع سجلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 4.1 مليار دولار، متوقعًا أن يصل حجم الصادرات من الصناعات الكيماوية بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ليحتل بذلك المرتبة الثانية كثاني أكبر مجلس من حيث حجم الصادرات.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، سجلت صادرات الصناعات الكيماوية تراجعًا نسبته 11% خلال الفترة من يناير الى أكتوبر الماضي، حيث تراجع إلى 4.163 مليار دولار مقارنة بنحو 4,673 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

من ناحية أخرى أعلن خالد أبو المكارم عن موافقه المجلس التصديري علي المشاركة في معرض "إكسبو" الذي يقام لأول مرة في دبي، معتبرًا تلك المشاركة نوعًا من الاستثمار طويل الأجل يستهدف الوصول إلى «براند» للمنتجات المصرية ولمصر بأكملها والتعريف بامكاناتها، ما ينعكس إيجابًا على الصورة الذهنية للمنتجات المصريه ولمصر بصفه عامة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تم اطلاق منصة الكترونية بهدف معاونة الشركات فى خلق قنوات اتصال مع الشركات المشاركة والزائرة للفعالية الاقتصادية التى ستعقد في «اكسبو دبي»، إضافة إلى قيام المنصة بإجراء عملية مقابلات تلقائية وفقًا لتخصص واهتمامات كل شركة خلال تطبيق خاص بالـ«b2b» لترتيب عقد تلك اللقاءات بمقر اكسبو أو بشكل افتراضي.