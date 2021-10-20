أسوشيتدبرس: اليونان تعهدت بربط شبكة الطاقة المصرية بالاتحاد الأوروبي

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أدلوا بتصريحات عقب الاجتماع الثلاثي التاسع بين البلدان الثلاثة في أثينا، يوم أمس، أبرزها تعهد اليونان بربط مصر بسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي بكابل بحري ينقل الكهرباء عبر البحر الأبيض المتوسط.

دور رئيسي للقاهرة في توفير الطاقة أوقات الأزمات العالمية

وتابعت الوكالة، أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال عقب محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ارتباط مصر بأوروبا سيكون من خلال اليونان، ونحن نسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، ويمكن لمصر أيضًا أن تصبح مزودًا للكهرباء، والتي ستنتج بشكل أساسي بواسطة الطاقة الشمسية، وأشارت الوكالة في تقريرها أنه بينما تتزايد أزمة الطاقة العالمية، وارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي والنفط وأنواع الوقود الأخرى، أدى ذلك إلى معاناة الشركات والأفراد.

وأوضح ميتسوتاكيس، أن المشروع سيكون بمثابة جسر بين مصر وأوروبا، ما يسمح للقاهرة بتولي الدور الرئيسي في توفير الطاقة في وقت يشهد اضطرابات كبيرة في سوق الطاقة، وأضافت الوكالة أن مصر وقعت الأسبوع الماضي اتفاقيات منفصلة مع اليونان وقبرص لإنشاء روابط ربط تحت البحر.

اليونان: نسعى للتعاون في نقل الطاقة عبر البحر

وتابع التقرير، أن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس انضم إلى اجتماع أثينا، الذي يمثل الجولة التاسعة من المحادثات بين زعماء الدول الثلاث، حيث تسعى اليونان إلى توسيع التعاون في مجال الطاقة عبر البحر الأبيض المتوسط​​ وسط خلافات بشأن حدود البحار وحقوق معادن قاع البحار، وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت اليونان وصلة طاقة عن طريق كابل تحت البحر بين منطقة بيلوبونيز الجنوبية وجزيرة كريت.