التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادثي تصادم بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقي أحدهما مصرعه أثناء عبوره مزلقان بقرية «قلما»، مركز شرطة قليوب، إثر اصطدام أحد القطارات به خلال قيادته الدراجة النارية ووفاته على الفور، بينما لقي الثاني مصرعه وأصيب شخص آخر في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من «نزلة بهتيم»، اتجاه المرج في تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي فر قائدها هاربا.

مصرع شخص صدمه القطار بقليوب

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغا من الأهالي باصطدام أحد القطارات بدراجة نارية ووفاة قائدها بناحية مزلقان سكة حديد قلما دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور «مرزوق.أ.ح»، 49 سنة، مساعد شرطة بالمعاش، مزلقان سكك حديد قلما أثناء غلقه، اصطدم به القطار رقم 535 ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصي وصرحت النيابة بدفن الجثة.

مصرع عامل في تصادم بالدائري

كما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة بهتيم اتجاه المرج دائرة القسم.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة «محمود.م.ع»، 18 سنة، عامل بورشة تشكيل معادن، مقيم بالجيزة، توفي إثر إصابته بكسور متفرقه بالجسم والرأس، وبرفقته «عادل.ع.م»، 37 سنة، فني طلاء معادن، ومقيم بذات العنوان مصاب بكسور بمنطقة الحوض، فوجئ بتوقف سيارة مجهولة، فر قائدها عقب الحادث، ولم يتمكن قائد الدراجة النارية من مفاداتها، واصطدم بها من الخلف ما أدى إلى وفاته وإصابه مرافقه بالإصابات المشار اليها.

وجرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ضبط 5 مصانع بدون ترخيص في حملة بالقليوبية

فيما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات 5 مصانع بدون ترخيص تقوم بانتاج المنظفات والمطهرات والأغذية وإعادة تدوير المخلفات الزجاجية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.