قدّمت «لاند روڤر» أول لمحة عن سيارة «رينج روڤر» الجديدة، وذلك قبيل إطلاقها عالميًا.

وخلال خمس عقود من الابتكار الفائق، شكّلت «رينج روڤر» قدوة يحتذى بها في عالم السيارات، حيث اكتسبت مكانة لا مثيل لها بوصفها السيارة الرياضية متعددة الأغراض الفاخرة للعائلات الملكية والسياسيين وقادة الأعمال والمشاهير حول العالم، جامعة بين الإتقان الفريد والقدرات الفائقة غير المسبوقة.

وقال جيري مكغفرن، المدير الإبداعي في «جاكوار لاند روڤر»: «رينج روڤر الجديدة ذات طابع لا مثيل له، من تصميمها الخارجي الذي لا تشوبه شائبة إلى الملاذ الهادئ المثالي الذي توفره مقصورتها».

هذه السيارة قائمة على عقلية إبداعية ورغبة بتحقيق الكمال، فلا تتبع الموضة أو التوجهات السائدة، إنما تتبع فلسفة تصميم عصرية تجتمع مع أكثر من 50 عامًا من التطور، وهي ببساطة أكثر سيارة «رينج روڤر» جذابة يتم إنشاؤها على الإطلاق.

وتعتبر «لاند روڤر» من العلامات التي تتميز بحب جزء كبير من عشاق السيارات في مصر إذ تمثل السيارات التي تتميز بالقوة والأداء، وتوفر شركة «لاند روڤر» أداء قوي وقدرة كبيرة على تحمل السير في جميع أنواع الطرق الغير مؤهلة.

نبذة عن شركة لاند روڤر

منذ عام 1948، تقوم «لاند روڤر» بتصنيع سيارات الدفع الرباعي الأصيلة التي تجسّد سعة القدرة في تشكيلة الموديلات: «ديفندر، وديسكڤري، وديسكڤري سبورت، ورينج روڤر، ورينج روڤر سبورت، ورينج روڤر ڤيلار، ورينج روڤر إيڤوك»، حيث تقوم كل منها بتحديد ملامح قطاع سيارات الدفع الرباعي على المستوى العالمي. ويجري تصدير 80% من تشكيلة الموديلات هذه حاليًا إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.