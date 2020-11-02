أمير كرارة يشتري "لاند روفر" بمليون و600 ألف جنيه

أعلن الإعلامي تامر بشير، شراء الفنان أمير كرارة، سيارة جديدة، تنتمي لماركة "لاند روفر" موديل ديفندر 2021.

ونشر "بشير" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأمير كرارة، من داخل سيارة الجديدة، مُعلقًا عليها بقوله: "مبروك لباشا مصر.. عربيته الجديدة لاند روفر ديفيدر 2021 الجديدة".

ويصل سعر سيارة "لاند روفر" موديل ديفندر نحو 1.6 مليون جنيها، حيث تتواجد في مصر بفئة وحيدة، وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر تربو، بقوة 300 حصان.