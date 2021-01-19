تاتا موتورز تعلن عن "Safari" رخيصة الثمن تنافس مركبات "لاند روفر"

كشفت شركة "تاتا موتورز" العلامة الهندية لصناعة السيارات، عن التصميم الخاص بطرازها الجديد Safari، والتي من المتوقع أن تكون منافسًا لسيارات الدفع الرباعي للعلامة التجارية لاند روفر.

وحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" بأن سيارة Safari تعتبر نسخة مطورة عن مركبات Tata Harrier الكروس أوفر، حيث تتمتع بهيكل أكثر انسيابية مجهز بسقف بانورامي كبير وبتصميم أكثر عصرية؛ وتأتي بأبعاد 4660 ملم طول، و1780 ملم ارتفاع، فيما تصل المسافة بين محوري العجلات 247 سم.

وتم بناء السيارة على منصات Omegarc المطورة عن منصات D8 التي حصلت عليها Discovery Sport و Range Rover Evoque الحديثة.

وتم تصميم السيارة بشكل متطور وانسيابي حيث حصلت على واجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشتين واحدة تعمل باللمس ويمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية وأخرى قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت القمرة بأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحرارة المقاعد؛ وتأتي السيارة بـ 3 صفوف من المقاعد المخصصة لـ 7 ركاب.

وحسب المعلن عنه من الشركة، من المقرر طرح السيارة بنوعين من المحركات، الأول من نوع محركات Kroytec توربينية بأربع أسطوانات وعزم 170 حصانا، ومحركات بعزم 140 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية أو أوتوماتيكية بـ 6 سرعات من تطوير شركة هيونداي، ويصل سعر السيارة حوالي 304 ألف جنيه مصري ما يعادل 19 ألف دولار امريكي.

يذكر أن مع بداية العام الماضي 2020، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا، تراجعت مبيعات شركة تاتا موتورز الهندية لصناعة السيارات بنسبة 34%، وأرجعت الشركة انخفاض مبيعاتها إلى نقص قطع الغيار المستوردة من الصين في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد، ومع نهاية العام سجلت الشركة اتفاعًا في مبيعاتها وصل إلى 35%.