«أوقاف مطروح»: نواجه الفكر المتطرف و1376 مسجدا تخضع لإشرافنا

قال حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن المديرية تشرف على 576 مسجدا حكوميا وأهليا، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 مسجد أهلي، في مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وسيوة جنوبا.

وتبذل لجنة من الأئمة جهودا كبيرا في إصلاح ذات البين في الخصومات بين الأطراف المتنازعة من الأفراد والعائلات والقبائل، بالتعاون مع مجلس عمد ومشايخ مطروح.

تفتيش مفاجىء ومتابعة مستمرة

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لـ"الوطن"، أن جميع خطب الجمعة تشرف عليها وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف مطروح وإدارات المراكز، من خلال التفتيش المفاجىء والمتابعة المستمرة على مدار جميع الصلوات داخل المساجد.

مواجهة الفكر المتطرف في مطروح

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إلى أن الأئمة في المساجد تسعى لمواجهة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة، من خلال الخطاب الديني الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف أنه يوجد انتشار لأئمة وقيادات وزارة الأوقاف في مختلف أركان المجتمع المحلي في محافظة مطروح، بالإضافة إلى المشاركة في الندوات وورش العمل مع مكتبة مصر العامة ومركز إعلام مطروح، وجامعة مطروح، بالإضافة إلى الالتحام مع أهالي مطروح في الأفراح والمآتم.