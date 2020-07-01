وكيل أوقاف مطروح يتفقد مسجد الجمرك على الحدود المصرية الليبية

تفقد، مساء اليوم، الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أحدث مسجد أُنشئ على الحدود المصرية الليبية وهو مسجد "الجمرك".

والتقى "عبدالبصير" العميد محمد السوسي مدير منفذ السلوم البري، خلال متابعته للمسجد الجديد وفرشه وتشغيله، ودار حوار بينهما حول أهمية تكاتف وتضافر مؤسسات الدولة فى هذه الآونة.

وزار "عبدالبصير" يرافقة الشيخ محمد مصطفى مدير المتابعة بمديرية أوقاف مطروح إدارة أوقاف السلوم، ووجه لجنة المتابعة بالمرور على إدارتى الضبعة والعلمين، والوقوف على مدى التزام الأئمة في هذه الإدارات الثلاث بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومدى تباعد المصلين والتزامهم بتعليمات وزارة الصحة لواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتقى "عبدالبصير" بالسلوم النائب مهدي العمدة عضو مجلس النواب، والذي عرض بعض مطالب أبناء الدائرة، واستجاب لها وفقًا لتعليمات الوزارة.