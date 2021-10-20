هيئة الاستثمار تبحث مع شركات عالمية إقامة مشروعات بمصر

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي في دورته الـ25، والذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «الوايبا»، وذلك بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ورئيس منظمة «الوايبا»، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واجتمع المستشار محمد عبد الوهاب، على هامش المؤتمر، مع المدير الإقليمي لمجموعة «كورودكس» الإماراتية لبحث تنفيذ مشروعات جديدة في مصر، حيث تعنى المجموعة بمجال إنتاج معدات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وبحث الطرفان سبل تقديم الدعم اللازم للمجموعة بما فيها التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار، فضلًا عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام المجموعة الإماراتية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر، ودورها في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة على جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير منتجات الشركة للخارج خاصة السوق الأفريقي.

واجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة، مع ممثلي شركة «ميديكلينيك» الشرق الأوسط، لمناقشة خطة الشركة للاستثمار في مصر من خلال إقامة عدد من المستشفيات خاصة في المدن الجديدة، ولاسيما بعد الزيارات الناجحة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار للشركة للتعرف على مقومات السوق المصرية.