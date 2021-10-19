هيئة الاستثمار: الإمارات الأولى عربيا بين الدول المستثمرة في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثاني الزيودي، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للتجارة الخارجية، بحضور جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وبحث زيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر.

حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة في مصر والفرص الواعدة بها، وأبرز الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، حرص الهيئة على دعم الاستثمارات الإماراتية، مشيدًا بقصص نجاح عدد من الشركات الإماراتية في مصر، والتي حفزت الكثير من الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة.

تصدر الإمارات المركز الأول عربيًا بين الدول المستثمرة بمصر

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن نجاح استراتيجية التعاون الاقتصادي بين البلدين انعكس في تصدر دولة الإمارات المركز الأول عربيًا بين الدول المستثمرة في مصر، حيث تتنوع استثمارات الشركات الإماراتية في قطاعات متعددة.

وتابع عبد الوهاب، أن الهيئة حريصة على زيادة وتيرة التعاون من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية، لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على الجانب الإماراتي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير الإماراتي على تشكيل مجموعة عمل دائمة بين الجانبين لتيسير كافة مجالات التعاون الاستثماري، وتحديد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج كنقطة اتصال عن الجانب الإماراتي.

الوزير الإماراتي يشيد بتطور بيئة الاستثمار في مصر

وأشاد وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، بتطور بيئة الاستثمار في مصر، والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تيسير أعمال الشركات الإماراتية في مصر، مثمنًا الإجراءات المتخذة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين.