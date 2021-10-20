«بيوت التطوع» لمكافحة الإدمان داخل الجامعات تستقبل الطلاب

بدأت مقرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القبا‪ ج وزيرة التضامن الاجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق، الموجودة داخل العديد من الجامعات المصرية «بيوت التطوع » في استقبال طلاب كليات الجامعات مع بداية العام الدراسى الجديد، لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية «مجانًا» وفى سرية تامة‪.‬

الوقاية من تعاطي المخدرات

وتستهدف «بيوت التطوع» التابعة للصندوق داخل الجماعات المصرية، العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات، وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المخدرات وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المعلقة بأضرار تعاطي المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

التعلم باللعب من خلال «عجلة المعلومات»

ومن ضمن أنشطة « بيوت التطوع » التى يقوم بها المتطوعين من الشباب والفتيات هو تنفيذ أنشطة مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة، من حيث أن التدخين وتعاطي المخدرات يعملان على تلوث الطبيعة، وبالتالي يضر بصحة الإنسان، كما يجرى أيضًا تنفيذ نشاط وهو التعلم باللعب من خلال «عجلة المعلومات».

وأوضح أن عجلة المعلومات عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة، من خلال طرح عدد من الأسئلة مثل: «ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة ؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال ؟.. وأيضًا عن خطورة تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنه.. والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وانها تزيد من التريكز.. أو تزيد من القوة البدنية، وغيرها من المعتقدات الخاطئة من كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس».‬

‏‪ برامج توعوية لطلاب الجامعات

ووجهت «القباج» بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، واستثمار طاقات الطلاب فى التوعية بأضرار المخدرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن «بيوت التطوع» مقرات دائمة للصندوق ومتطوعة ببعض الجامعات

‬‏‪ من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية «القاهرة وحلوان والزقازيق وسوهاج » تستقبل الطلاب طوال العامالدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

وفيما يتعلق بمشكلة الإدمان وشرح آليات عمل الخط الساخن « 16023» وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، يجرى التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات مثل كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن 16023 من خلال متخصصين لدى الصندوق.