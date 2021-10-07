«القباج»: 108 آلاف زيارة منزلية لتوعية الأسر بأضرار الإدمان خلال عام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، وخاصة للشباب والمراهقين، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، لافتة إلى أن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 108 آلاف و629 (108629 زيارة منزلية.

اختيار 200 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين

واستهدفت الزيارات رفع وعي قاطني المناطق المستهدفة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة، وذلك خلال الفترة من بداية سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021، مشيرة إلى أنه تم اختيار 200 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.‪

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وأضافت «القباج»، وفق بيان صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم تقديم البرامج التوعوية للأسر المقيمة في هذه المناطق بمعدل زيارة واحدة على الأقل للأسرة الواحدة وأكثر من زيارة لبعض الأسر بهدف التوعية من أضرار المخدرات وتحفيز مرضى الإدمان على التقدم للعلاج، علماً بأن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي هذه المناطق.

تنفيذ 25 إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك في تلك المناطق بمشاركة 9000 طفل ومراهق بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وكذلك تنفيذ 25 إعلان طرق بأماكن مميزة بالمناطق المطورة الجديدة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج‪.‬