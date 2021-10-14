مكافحة الإدمان: 45.17% من متعاطي المخدرات بدأوا في سن الـ15

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن بيانات المتصلين بالخط الساخن للصندوق خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، كشفت عن أن التعاطي كان في سن مبكرة حيث أن نسبة 45.17% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و33.92% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 14.21%.

تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.91%

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أكثر مواد التعاطي الحشيش، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.17%، في حين يأتي تعاطي الهيروين في المرتبة الثانية بنسبة 41.91%، يليه الترامادول بنسبة 33.17% والأستروكس والفودو بنسبة 12.63% بجانب التعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مخدر».

ولفت عثمان إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذي أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

55.86% من المتصلين لا يعملون

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 55.86% من المتصلين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري لا يعملون، و44.14 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

استقبال 8275 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي

وأشار عثمان إلى أنه خلال الخمسة أشهر الماضية «مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2021» تم استقبال 8275 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان، مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذي سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.