مكافحة الإدمان: بدء تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات بعد 6 أشهر

قال مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن قانون إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات يؤكد إرادة الدولة المصرية في مواجهة مشكلة المخدرات، وأنها مهتمة بتحسين منظومة العمل الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن حملات الكشف عن المخدرات ليست جديدة، لافتًا إلى أن وحدة الكشف بالصندوق كشفت على 350 ألف موظف خلال الفترة الماضية، وبلغت نسبة التعاطي بينهم 2%.

وأوضح أن فلسفة القانون الرئيسة ليست فصل الموظف، لكن وقايته من تعاطي المخدرات، مؤكدًا أن المادة التاسعة منحت المواطن فرصة لكي يتلقى العلاج وذلك لمدة 6 أشهر، أي أن العقاب لن يطبق قبل 6 شهور.

ولفت إلى أن الصندوق يقدم خدمة علاج الإدمان مجانًا عن طريق الخط الساخن 16023، وهي متاحة لأي شخص عادي، لكي يحصل على خدمات العلاج مجانا في سرية تامة، إذ أن هناك التزام قانوني على العاملين في مجال علاج الإدمان بالحفاظ على سرية الأشخاص الذين يتلقون العلاج.

وأكد مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن بدء الجزاءات ستبدأ بعد 6 أشهر، إذ حدد القانون مفهوم التعاطي والمخدرات، موضحًا أن حملات الكشف تعمل بصورة متكاملة ودورية ومفاجئة في كل أنحاء الجمهورية.