بحوث الصحراء: 15 ألف جنيه تكلفة إنتاج متر مكعب من المياه المحلاة

قال الدكتور حسام أحمد شوقي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، إن هناك طريقتين لتحلية المياه، الطريقة التقليدية عن طريق التبخير، والطريقة الثانية عن طريق الاغشية.

وأضاف شوقي خلال الندوة الحوارية التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس العربي للمياه بعنوان «الأمن المائي العربي في ظل ندرة المياه – التحديات والفرص»، أن عملية تحلية المياه من العمليات التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة خاصة في حالة استخدام الطرق التقليدية.

وتابع نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد في محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، وبلغت نسبة مساهمة المياه المحلاة في مصر حوالي 3٪ من إجمالي المياه المستخدمة.

مصر لديها رؤية واضحة لزيادة نسبة المياه المحلاة

وأشار نائب رئيس مركز بحوث الصحراء، أن أهم التحديات التي تواجه تحلية المياة في مصر، هي تكلفة الصيانة المرتفعة للمحطات ويرجع ذلك إلى أن جميع الأجزاء الخاصة بالمحطة مستوردة من الخارج، بجانب تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية، ولكن الدولة في الفترة الأخيرة لديها رؤية واضحة لزيادة نسبة المياه المحلاة خلال السنوات القادمة.

الأمن المائي تحدي أما المنطقة العربية

من جانبه قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، إن الأمن المائي يمثل تحدي أمام تنمية المنطقة العربية واستقرارها، مشيرًا إلى إنه لابد من التعاون بين كل من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمواجه تلك التحديات، خاصة في ظل الزيادة السكانية بمعدلاتها الكبيرة، وقلة الموارد المائية المتاحة لتلك الدول.

وأكد أبو زيد، أنه يجب على الدول العربية من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والعمل على إنشاء المشروعات المائية مثل مشروعات تحلية مياه البحر، و معالجة مياه الصرف الزراعي، والصرف الصحي للاستفادة القصوى من تلك الموارد.